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Гранат надеется, что «Динамо» победит «Аланию» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча против «Алании» в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Надеюсь, что «Динамо» обыграет «Аланию». Три поражения подряд должны стать отправной точкой для бело-голубых. Отступать уже некуда, надо реабилитироваться перед болельщиками. Динамовцы, как никогда, близки к титулу, поэтому команда обязана победить в матче с «Аланией». Как и любой болельщик, я бы хотел классический финал «Динамо» — «Спартак», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamovtsy-kak-nikogda-blizki-k-titulu-poe-tomu-komanda-obyazana-pobezhdat-v-matche-s-alaniej/
Владимир Гранат
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