Шварц объявил, что в кубковом матче место в воротах «Динамо» займет Лещук

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями в преддверии кубкового матча с «Динамо» из Ставрополя.

— Нам нужно крайне серьезно и ответственно подойти к этому матчу. В понедельник у нас была восстановительная тренировка после очень интенсивной и энергозатратной игры против «Сочи». Хотим хорошо стартовать и начать кубковый поход с победы, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Изучали ли вы уже ставропольское «Динамо»? Что можете сказать об этой команде?

— У нас уже была возможность посмотреть некоторые их матчи, но основной анализ этого соперника у нас состоится во вторник. Стоит отметить, что эта команда использует разные схемы. Мы будем внимательно изучать нюансы их действий в разных расстановках и готовиться ко всем возможным вариантам в их исполнении. Понятно, что мы являемся фаворитами в этом матче на бумаге, но нам надо доказывать свою состоятельность и подтверждать амбиции на поле. С уважением относимся к «Динамо» из Ставрополя, но намерены показать свой класс и добиться победы.

— Знаете, что фамилия одного из арбитров бригады, которая будет работать на кубковой игре — Шварц?

— Да, я об этом слышал. Но насколько знаю мы не родственники (смеется).

— В каком состоянии подходит к матчу «Динамо»? Все ли здоровы?

— В игре против «Сочи» наша команда проделала внушительный объем беговой работы. Футболисты суммарно пробежали 122 километра. На этом фоне на первый план выходит правильное восстановление. Чтобы подойти к Ставрополю в рамках этой короткой недели в хороших кондициях, нам нужно правильно рассчитать эти два дня. Поэтому решение по составу будем принимать исходя из физической свежести футболистов.

— Вы заменили Арсена Захаряна в перерыве матча с «Сочи», чтобы поберечь его. Рассчитываете на него в среду или так же побережете?

— Как я уже говорил после игры в воскресенье, у Арсена возникли определенные мышечные проблемы. Поэтому решение по его участию в большей степени зависит от медицинского штаба. Мы будем ориентироваться на их заключение. Это же касается и всех остальных игроков, по которым есть вопросы.

— Вы наверняка изначально собирались дать сыграть Игорю Лещуку в кубковом матче, однако сейчас ситуация изменилась. Планируете ли поставить его в состав для набора игрового тонуса или предоставите возможность Ивану Будачеву?

— Отмечу, что Иван Будачев — очень хороший вратарь, который здорово прогрессирует. Но играть в среду будет Игорь Лещук.

— Держите в уме воскресный матч с «Рубином», тем более что казанцы не будут играть на этой неделе в Кубке?

— Конечно, мы учитываем это. Но я уже не раз говорил, что в первую очередь живу следующим матчем. Именно он для меня самый главный. Так что при всем уважении к «Рубину» сейчас все мои мысли о важной игре против команды из Ставрополя. Понятно, что рисковать мы не будем. Состав будет определяться исходя из физической готовности и минимизации возможности получения травм, где это возможно. Выйдет лучший боевой состав, а о «Рубине» станем думать уже в четверг.