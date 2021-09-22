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«Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» в матче БЕТСИТИ Кубка России

14:21
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«Нижний Новгород» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России обыграл барнаульское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на седьмой минуте забил Илья Берковский.

«Нижний Новгород» с 3 очками занимает второе местов группе, проведя один матч, «Динамо» в двух играх не набрало очков.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 4

«Динамо Брл» (Барнаул) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)

Гол: Берковский, 7.

«Динамо Брл» (Барнаул): Зубчихин, Овсянников, Полковников, Житников, Петухов, Щербаков (Золотарев, 69), Худяков, Чудояков (Борисов, 59), Шибаев (Осипов, 81), Завьялов, Липин.

«Нижний Новгород»: Анисимов (Синицын, 46), Пенчиков, Масоэро, Пигаев, Сапета, Ткачук, Шарипов, Могилевец (Шахов, 80), Горбунов (Галаджан, 64), Берковский, Косарев (Груничев, 63).

Предупреждения: Завьялов, 16. Худяков, 50. Сапета, 51. Косарев, 64. Груничев, 90+3.

Судья: Вертков (Москва).

22 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо».

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Сергей Разин все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры