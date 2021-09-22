«Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» в матче БЕТСИТИ Кубка России
«Нижний Новгород» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России обыграл барнаульское «Динамо» со счетом 1:0.
Единственный гол на седьмой минуте забил Илья Берковский.
«Нижний Новгород» с 3 очками занимает второе местов группе, проведя один матч, «Динамо» в двух играх не набрало очков.
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 4
«Динамо Брл» (Барнаул) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)
Гол: Берковский, 7.
«Динамо Брл» (Барнаул): Зубчихин, Овсянников, Полковников, Житников, Петухов, Щербаков (Золотарев, 69), Худяков, Чудояков (Борисов, 59), Шибаев (Осипов, 81), Завьялов, Липин.
«Нижний Новгород»: Анисимов (Синицын, 46), Пенчиков, Масоэро, Пигаев, Сапета, Ткачук, Шарипов, Могилевец (Шахов, 80), Горбунов (Галаджан, 64), Берковский, Косарев (Груничев, 63).
Предупреждения: Завьялов, 16. Худяков, 50. Сапета, 51. Косарев, 64. Груничев, 90+3.
Судья: Вертков (Москва).
22 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо».
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