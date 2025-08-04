«Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ» встретятся в рамках 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 во вторник, 5 августа. Игра состоится на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за матчем можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

05 августа, 20:15. Мордовия Арена (Саранск)

Кубок России проходит с 29 июля 2025 по 24 мая 2026 года.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде