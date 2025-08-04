КДК накажет «Спартак» за скандирование болельщиками ненормативной лексики в матче против «Ростова»
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.
«Неподобающее поведение команды «Ростов», 6 предупреждений в составе одной команды. Массовое скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Спартак» в гостях победил «Ростов» (2:0) и возглавил таблицу группы C.
