4 августа, 12:21

КДК накажет «Спартак» за скандирование болельщиками ненормативной лексики в матче против «Ростова»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«Неподобающее поведение команды «Ростов», 6 предупреждений в составе одной команды. Массовое скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» в гостях победил «Ростов» (2:0) и возглавил таблицу группы C.

  • Nik

    вы нужны чтобы клубы обдирать и карманы набиваь, а судейство вас не беспокоит

    04.08.2025

  • hаnt64

    Как-то этот армяш распоясался...

    04.08.2025

  • Леший

    Пока не начнут штрафовать самих крикунов, а не клубы, "массовое скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений" будет продолжаться. Неужели это непонятно? Но клубам проще заплатить штраф, чем выявлять хулиганьё. А то, не дай бог, посещаемость ещё сильнее упадёт.

    04.08.2025

