КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Акрон» — «Балтика»: задержка начала матча по вине команды «Балтика» на 4 минуты.

«Ахмат» — «Зенит»: после окончания матча болельщики команды «Ахмат» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит».

«Краснодар» — «Крылья Советов»: 12 сотрудников КРС футбольного клуба «Краснодар» не имели при себе действительных удостоверений контролеров-распорядителей.

«Рубин» — «Оренбург»: систематический выход за пределы технической зоны на протяжении всего матча главного тренера команды «Рубин» Рахимова. Также болельщики клуба скандировали ненормативную лексику.

ЦСКА — «Локомотив»: скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».