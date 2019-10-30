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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Шамиль Газизов: «У ЦСКА был один момент. И его использовали»

21:47
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча с ЦСКА (0:1) прокомментировал итоги игры.

— Футбол прекрасен тем, что тебе забивают, когда тыне забиваешь. Поздравляем ЦСКА с победой. они выиграли за счет желания. Но у нас моменты были, и их было больше. У ЦСКА — один. И его использовали. Мы были лучше по игре, мне так показалось. Но пусть решают специалисты. Мы просто не забили. Команда переживает. Бывают такие игры, их надо пережить. Следующий матч с «Локомотивом». Надеюсь, он будет результативнее для нас.

— У «Уфы» ни разу так и не получилось обыграть ЦСКА. Почему?

— Когда-нибудь это закончится. Мы играли неплохо, претензий к ребятам нет никаких. Они сделали все, что возможно. Запрет на общение? Сейчас решим этот вопрос. (Ярослав Сусов)

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