Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

17 марта, 16:57

Рай Влут оценил шансы «Урала» выйти в финал FONBET Кубка России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут оценил шансы клуба выйти в финал FONBET Кубка России.

«Ничья со «Спартаком» в Москве — хороший результат. Перед вторым матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал вполне реально. Может ли «Урал» выиграть Кубок России? Я считаю, что у нас очень сильная команда. Мы можем обыграть любого, если будем играть на все сто процентов. Наша команда находится на подъеме. Думаю, что мы можем быть опасны для каждого соперника», — приводит «Чемпионат» слова Влута.

В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» сыграл вничью с красно-белыми (1:1). Ответный матч между командами пройдет 5 апреля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5034875-raj-vlut-ocenil-shansy-urala-projti-v-final-kubka-rossii.html
dsadadad
Кубок России
ФК Уфа
Рай Влут
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Нагорных: «Благодарен футболистам, что зная ситуацию, они доиграли матч с «Акроном»
Стали известны даты и время начала полуфинальных матчей FONBET Кубка России
Божович об ошибке судьи Кукуляка: «Ничего нового. Это «Зенит»
Божович об ошибке начальника «Локомотива» с Бариновым: «Не знаю, как такое возможно»
«Зенит» без Барриоса — та же чемпионская команда? Матч с ЦСКА покажет это
Член ЭСК рассказал, как принималось решение по моменту с фолом Клаудиньо на Тюкавине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов: «Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит»

Мендес — о матче с «Крыльями Советов»: «Игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку»
Новости
RSS RSS
Все новости