Шалимов: «Зиньковскому не удается вернуть себе место в «Спартаке» даже в тренировочных матчах»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением от игры «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«На месте левого нападающего вышел Мангаш, что необычно. Зиньковский не выходит уже даже в Кубке, — очевидно, что Антону пока не удается вернуть себе место в составе даже в тренировочных матчах. Мангаш на этой позиции отыграл плохо, его было просто не видно, и во втором тайме он перешел в оборону.

Много разговоров слышал о том, что Станкович дал шанс тем, кто не играет в основе — доказать, что претензии на стартовый состав обоснованы. Но не получилось ни у кого. Зорин получил место в старте, но испарился», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Ростову» со счетом 1:3 по сумме двух матчей и вылетел во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.