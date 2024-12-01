Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 02:33

Шалимов: «Зиньковскому не удается вернуть себе место в «Спартаке» даже в тренировочных матчах»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением от игры «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«На месте левого нападающего вышел Мангаш, что необычно. Зиньковский не выходит уже даже в Кубке, — очевидно, что Антону пока не удается вернуть себе место в составе даже в тренировочных матчах. Мангаш на этой позиции отыграл плохо, его было просто не видно, и во втором тайме он перешел в оборону.

Много разговоров слышал о том, что Станкович дал шанс тем, кто не играет в основе — доказать, что претензии на стартовый состав обоснованы. Но не получилось ни у кого. Зорин получил место в старте, но испарился», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Ростову» со счетом 1:3 по сумме двух матчей и вылетел во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Антон Зиньковский
Игорь Шалимов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Шольц призвал не играть в русскую рулетку через ультиматумы РФ
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Популярное видео
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Шалимов предложил изменить формат проведения РПЛ и Кубка России
Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча
Шалимов: «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов»
Гендиректор «Акрона» о жеребьевке Кубка: «Рады, что к нам приедет «Спартак». Опыт побед над ними у нас есть»
Силкин: «Очень рад, что «Динамо» прошло дальше в Кубке России»
Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости