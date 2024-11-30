Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:50

Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который разбил стекло на «Ростов Арене» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Деян человек эмоциональный, но я не помню, чтобы в матчах чемпионата он крушил скамейку. На кого это рассчитано? На игроков, наверное — хотел показать, что для него это серьезный матч, надо собраться. На руководство, на болельщиков. Очевидно, решались задачи подготовки к важнейшей игре в Краснодаре», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Позже Станкович заявил, что готов возместить ущерб за разбитое стекло гостевой скамейки на арене ростовчан.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Игорь Шалимов
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
Популярное видео
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Шалимов: «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов»
Гендиректор «Акрона» о жеребьевке Кубка: «Рады, что к нам приедет «Спартак». Опыт побед над ними у нас есть»
Силкин: «Очень рад, что «Динамо» прошло дальше в Кубке России»
Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России
Жеребьевка пути РПЛ Кубка России: «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Ростовом»
Жеребьевка пути регионов Кубка России: «Спартак» сыграет с «Акроном», «Локомотив» — с «Динамо» из Махачкалы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шалимов: «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости