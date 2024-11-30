Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который разбил стекло на «Ростов Арене» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Деян человек эмоциональный, но я не помню, чтобы в матчах чемпионата он крушил скамейку. На кого это рассчитано? На игроков, наверное — хотел показать, что для него это серьезный матч, надо собраться. На руководство, на болельщиков. Очевидно, решались задачи подготовки к важнейшей игре в Краснодаре», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Позже Станкович заявил, что готов возместить ущерб за разбитое стекло гостевой скамейки на арене ростовчан.