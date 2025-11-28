Степашин рассказал, повлияет ли поражение от «Зенита» на будущее Гусева на посту главного тренера «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после поражения от «Зенита» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопрос, влияет ли эта игра на судьбу Ролана Гусева на посту главного тренера команды.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина 17 ноября.

«Мы сегодня с ребятами обсуждали эту тему. С одной стороны, могу снять с себя обязательства, ведь «Динамо» проиграло. А с другой — мы дальше прошли. Так что посмотрим...» — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

Ранее Степашин дал слово офицера, что если Гусев выиграет все четыре предстоящих матча, то останется главным тренером «Динамо». В РПЛ команда победила махачкалинское «Динамо» (3:0), а в ответном матче Кубка России проиграла «Зениту» (0:1), но по сумме двух встреч (первый матч — 3:1) вышла в полуфинал, где сыграет со «Спартаком».