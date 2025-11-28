Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

28 ноября 2025, 07:23

Степашин рассказал, повлияет ли поражение от «Зенита» на будущее Гусева на посту главного тренера «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после поражения от «Зенита» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопрос, влияет ли эта игра на судьбу Ролана Гусева на посту главного тренера команды.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина 17 ноября.

«Мы сегодня с ребятами обсуждали эту тему. С одной стороны, могу снять с себя обязательства, ведь «Динамо» проиграло. А с другой — мы дальше прошли. Так что посмотрим...» — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

Ранее Степашин дал слово офицера, что если Гусев выиграет все четыре предстоящих матча, то останется главным тренером «Динамо». В РПЛ команда победила махачкалинское «Динамо» (3:0), а в ответном матче Кубка России проиграла «Зениту» (0:1), но по сумме двух встреч (первый матч — 3:1) вышла в полуфинал, где сыграет со «Спартаком».

Страхиня Эракович и&nbsp;Иван Сергеев.«Динамо» выбило «Зенит» в Путь регионов. Бело-голубые вышли на «Спартак»
Источник: КП Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гусев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Силы ПВО уничтожили еще четыре летевших на Москву украинских БПЛА
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Axios сообщил о запуске Ираном четырех баллистических ракет по базам США
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
В США сообщили о планах на расширение обмена разведданными с Израилем
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Степашин: «Вторая часть первого тайма с «Зенитом» мне не понравилась»

FONBET в рамках акции для VIP-клиентов раздал фрибеты и билеты на топ-события Кубка России и КХЛ
Новости
RSS RSS
Все новости