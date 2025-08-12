Семак: «Шилов и Педро дали именно то качество, которое было необходимо для победы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над «Рубином» (3:0) в матче FONBET Кубка России против «Рубина».

«Первый тайм был достаточно хорошим с точки зрения контроля мяча, движения. Может быть, немножко не хватало остроты в завершении. Во втором тайме, конечно, немножко количество брака и невынужденных ошибок испортили впечатление от целостности матча. После первого нашего забитого уже мяча, который был засчитан, игра немножко раскрылась, стало больше свободного пространства. Я думаю, что хорошие контратаки. Здесь Шилов вышел, молодец. И пенальти заработал, и мяч забил хороший. И Педро вышел хорошо, немножко освежили игру, ускорили ее, и дали именно то движение и то качество, которое было необходимо для того, чтобы победить сегодня», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

В следующем туре Кубка России сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Оренбурга». Матч состоится 26 августа.