Сакич о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Из положительного — верили до конца и не сдавались»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Естественно, хотели победить, но не получилось, — начал Сакич. — Из положительного — ребята верили до конца и не сдавались. Что касается пенальти — комментировать нечего.

— В чем причина большого количества брака в сегодняшнем матче?

— Да, действительно было много брака. В простых ситуациях были ошибки. В целом, у нас сейчас непростая ситуация. Может, ребятам не хватает веры в себя. В принципе, сегодня было много игроков, которые ранее не играли матчи.

— Как состояние у Маркиньоса, Жедсона и Гарсии?

— Решили приберечь, надеюсь, все будут готовы к «Зениту».

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.