12 августа, 23:23

Семак — о Шилове: «Он успокоил игру своими действиями»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Вадима Шилова в матче FONBET Кубка России против «Рубина» (3:0).

«Насчет того, что он перевернул ход игры, сложный вопрос. То, что он вышел удачно — бесспорно, в двух тех моментах, которые привели к пенальти и к забитому мячу сыграл хорошо. Но, опять же, и Педро хорошо ему отдал, что касается его забитого мяча. В моменте с пенальти... здесь он, я думаю, хорошо распорядился мячом, увидел, что центр закрыт, еще один раз убрал, и здесь уже защитник не успел среагировать. Поэтому вышел хорошо, действительно. Насчет перевернул игру... по крайней мере, успокоил своими действиями, которые привели к результативным действиям, это уж точно», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

В своем дебютном матче за основную команду сине-бело-голубых 17-летний хавбек заработал пенальти, а позже отличился на 84-й минуте встречи.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Вадим Шилов
