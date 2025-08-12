Газизов: «Пальцев продал себя в «Спартак»? Сегодня он был намного интереснее красно-белых»

Генеральный директор махачкалинского «Дианамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос после победы над «Спартаком» (1:1, по пенальти — 4:3) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Пальцев продал себя в «Спартак»?

— Мне показалось, что он по сравнению со «Спартаком» был намного интереснее. Это было видно по игре. Ребята сегодня были лучше.

— Зарема Салихова сказала, что к вам повернулась удача, когда вы перестали красить волосы.

— Я никогда не крашу волосы. Не слушаю, что говорит Зарема.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.