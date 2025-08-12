Футбол
12 августа, 23:21

Газизов: «Пальцев продал себя в «Спартак»? Сегодня он был намного интереснее красно-белых»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Дианамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос после победы над «Спартаком» (1:1, по пенальти — 4:3) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Пальцев продал себя в «Спартак»?

— Мне показалось, что он по сравнению со «Спартаком» был намного интереснее. Это было видно по игре. Ребята сегодня были лучше.

— Зарема Салихова сказала, что к вам повернулась удача, когда вы перестали красить волосы.

— Я никогда не крашу волосы. Не слушаю, что говорит Зарема.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Валентин Пальцев
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
  • 1 JAMAL

    Спартак не достоин пальцев Пальцева:smile:

    13.08.2025

  • puzo-75

    Корреспондент- зассаный казачок Заремы...

    12.08.2025

