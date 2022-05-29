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Анохин: «Кубок России по организации точно будет лучше, чем финал Лиги чемпионов»

Анохин считает, что БЕТСИТИ Кубок России по организации будет лучше финала Лиги чемпионов
Артем Бухаев
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Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин считает, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет организован лучше, чем финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1), начало которого было задержано на 36 минут из-за проблем с безопасностью.

«Приподнятое настроение. Жду хорошей игры. Я не делаю ставки, но всех призываю. Рад за московский футбол, рад, что московские команды находятся в финале Кубка страны.

Кубок России по организации точно будет лучше, чем финал Лиги чемпионов. Уверен, что ребята обеих команд хорошо себя проявят", — сказал Анохин «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Анохин
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