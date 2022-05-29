Анохин: «Кубок России по организации точно будет лучше, чем финал Лиги чемпионов»

Анохин считает, что БЕТСИТИ Кубок России по организации будет лучше финала Лиги чемпионов

Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин считает, что финал БЕТСИТИ Кубка России будет организован лучше, чем финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1), начало которого было задержано на 36 минут из-за проблем с безопасностью.

«Приподнятое настроение. Жду хорошей игры. Я не делаю ставки, но всех призываю. Рад за московский футбол, рад, что московские команды находятся в финале Кубка страны.

Кубок России по организации точно будет лучше, чем финал Лиги чемпионов. Уверен, что ребята обеих команд хорошо себя проявят", — сказал Анохин «СЭ».