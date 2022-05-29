Спекулянты продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России за 10 тысяч рублей
Перекупщики продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» в 6 раз дороже номинала.
Цена билета на трибуну за ворота начинается от 3000 рублей при первоначальной стоимости в 500 рублей. Билеты на центральные сектора можно приобрести от 7 до 10 тысяч рублей в зависимости от яруса и сектора.
Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
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