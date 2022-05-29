Спекулянты продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России за 10 тысяч рублей

Перекупщики продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» в 6 раз дороже номинала.

Цена билета на трибуну за ворота начинается от 3000 рублей при первоначальной стоимости в 500 рублей. Билеты на центральные сектора можно приобрести от 7 до 10 тысяч рублей в зависимости от яруса и сектора.