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Сегодня, 16:33

Спекулянты продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России за 10 тысяч рублей

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Перекупщики продают билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» в 6 раз дороже номинала.

Цена билета на трибуну за ворота начинается от 3000 рублей при первоначальной стоимости в 500 рублей. Билеты на центральные сектора можно приобрести от 7 до 10 тысяч рублей в зависимости от яруса и сектора.

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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