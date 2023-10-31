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Сегодня, 22:31

Семак рассказал, о чем общался с судьей после матча с «Крыльями»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, о чем общался с судьей после победы над «Крыльями Советов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— После матча вы о чем-то говорили с Павлом Кукуяном. Если не секрет, что хотели выяснить?

— Обсудил трактовки. Спросил, почему фол в быстрой атаке на Изидоре — это не желтая карточка. Быстрая атака, неспортивное поведение, просто хватает за футболку. Мне просто интересно на будущее. По мне — это желтая, почему не дают — не знаю.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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