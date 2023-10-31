FONBET Кубок России: итоговое положение в группе C
Завершились последние матчи групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России в группе C.
В 6-м туре групповой стадии «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (1:0), а «Балтика» разгромила «Ахмат» (4:1).
Первое место в группе C занял «Зенит», второй стала «Балтика» — эти команды продолжат участие в турнире в плей-офф Пути РПЛ. «Ахмат», завершивший групповую стадию на третьей строчке, будет выступать в Пути регионов. «Крылья Советов», занявшие четвертую строчку, вылетели из турнира.
Группа C
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Зенит
|
6
|
4
|
1
|
1
|
9-5
|
14
|
2
|
Балтика
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12-7
|
12
|
3
|
Ахмат
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-12
|
7
|
4
|
Крылья Советов
|
6
|
1
|
0
|
5
|
5-12
|
3
Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи состоятся с 12 по 14 марта.
Матчи 1/4 финала Пути регионов пройдут с 12 по 14 марта.
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