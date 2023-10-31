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Сегодня, 22:26

FONBET Кубок России: итоговое положение в группе C

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Завершились последние матчи групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России в группе C.

В 6-м туре групповой стадии «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (1:0), а «Балтика» разгромила «Ахмат» (4:1).

Первое место в группе C занял «Зенит», второй стала «Балтика» — эти команды продолжат участие в турнире в плей-офф Пути РПЛ. «Ахмат», завершивший групповую стадию на третьей строчке, будет выступать в Пути регионов. «Крылья Советов», занявшие четвертую строчку, вылетели из турнира.

Группа C

И

В

Н

П

+/-

О

1

Зенит

6

4

1

1

9-5

14

2

Балтика

6

4

0

2

12-7

12

3

Ахмат

6

2

1

3

10-12

7

4

Крылья Советов

6

1

0

5

5-12

3

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи состоятся с 12 по 14 марта.

Матчи 1/4 финала Пути регионов пройдут с 12 по 14 марта.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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