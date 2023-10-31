FONBET Кубок России: итоговое положение в группе C

Завершились последние матчи групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России в группе C.

В 6-м туре групповой стадии «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (1:0), а «Балтика» разгромила «Ахмат» (4:1).

Первое место в группе C занял «Зенит», второй стала «Балтика» — эти команды продолжат участие в турнире в плей-офф Пути РПЛ. «Ахмат», завершивший групповую стадию на третьей строчке, будет выступать в Пути регионов. «Крылья Советов», занявшие четвертую строчку, вылетели из турнира.

Группа C

И В Н П +/- О 1 Зенит 6 4 1 1 9-5 14 2 Балтика 6 4 0 2 12-7 12 3 Ахмат 6 2 1 3 10-12 7 4 Крылья Советов 6 1 0 5 5-12 3

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи состоятся с 12 по 14 марта.

Матчи 1/4 финала Пути регионов пройдут с 12 по 14 марта.