Семак одержал двухсотую победу в качестве главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак достиг отметки в 200 побед во главе сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

3 марта «Зенит» на выезде обыграл «Балтику» (1:0) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Эта победа стала для Семака двухсотой в качестве главного тренера «Зенита». Свою первую победу он одержал в 2014 году — «Зенит» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:1), Семак исполнял обязанности главного тренера.

Всего «Зенит» при Семаке одержал 150 побед в РПЛ, 10 — в еврокубках, 36 — в Кубке России и 4 — в Суперкубке страны.

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max