Александр Соболев: «Саша больше не будет хорошим мальчиком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал празднование своего гола в матче против «Балтики» (1:0) в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте вместо Джона Дурана и забил победный гол спустя пять минут. Во время празднования Соболев показывал пальцами на поле и в сторону скамейки.

— Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

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