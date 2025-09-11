«Сатурн» и «Броук Бойз» проведут матч в Кубке России

«Сатурн» и Broke Boys встречаются в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра на «Леон Арене» в Раменском проходит в четверг, 11 сентября, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Сатурн» — Broke Boys можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

11 сентября 2025, 19:30. Леон Арена (Раменское)

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Трансляция начинается за пять минут до стартового свистка.

На пути к третьему раунду Broke Boys победили «Орел» (3:2) и курский «Авангард» (2:1), а «Сатурн» обыграл брянское «Динамо» (0:0, 3:2 — по пенальти).