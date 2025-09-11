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11 сентября 2025, 18:15

«Сатурн» — «Броук Бойз»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Сатурн» и «Броук Бойз» проведут матч в Кубке России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Сатурн» и Broke Boys встречаются в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра на «Леон Арене» в Раменском проходит в четверг, 11 сентября, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Сатурн» — Broke Boys можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 19:30. Леон Арена (Раменское)
Леон Сатурн
0:2
Broke Boys

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Трансляция начинается за пять минут до стартового свистка.

На пути к третьему раунду Broke Boys победили «Орел» (3:2) и курский «Авангард» (2:1), а «Сатурн» обыграл брянское «Динамо» (0:0, 3:2 — по пенальти).

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ФК Broke Boys
ФК Сатурн
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