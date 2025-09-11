Медведев поделился впечатлениями от игры за «Амкал» в Кубке России

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своих ощущениях после игры за медийную команду «Амкал» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России против клуба «Салют-Белгород».

70-летний нападающий вышел на матч в стартовом составе «Амкала» и был заменен на 23-й минуте.

«Отлично себя почувствовал. Поле хуже, чем вчера, но оно одинаковое для всех.

Радость после гола? Чемпионат и Кубок — разные соревнования. Команда «Амкал» могла меня заявить, поскольку я свободный агент. Никаких регламентов не нарушено. Выйти еще в какой-нибудь игре? Давайте дождемся, как закончится эта.

Что волнительнее: болеть за «Зенит» или «Амкал»? Каждый матч — волнующий», — сказал Медведев.

Медведев стал самым возрастным игроком в истории Кубка России. До этого рекорд принадлежал Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.