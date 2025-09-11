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11 сентября 2025, 18:32

Игрок «Амкала» получил перелом трех пальцев со смещением в матче Кубка с «Салютом»

Дарик Агаларов

Президент медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков сообщил «СЭ», что игрок команды Максим Пичугин получил перелом трех пальцев со смещением в результате столкновения с футболистом белогородского «Салюта» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я пока в состоянии аффекта, потому что Максим пропустил 290 дней из-за травмы. Вышел, выбил себе место в стартовом составе, показал, что он лидер команды, и вот опять... Перелом трех пальцев со смещением. Как я понимаю, сейчас будем решать, нужно ли будет вставлять спицы и потребуется ли операция. Надеюсь, что он восстановится как можно скорее. Главное, чтобы он не был сломлен ментально», — сказал Попков «СЭ».

Футболист «Амкала» Максим Пичугин покинул поле на 17-й минуте встречи.

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Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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