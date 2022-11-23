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Сегодня, 11:29

Самсонов прокомментировал стычку с Жоаозиньо в матче с «Сочи»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал стычку с Жоаозиньо в матче Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).

«Стычка с Жоаозиньо? Там ничего серьезного не было, просто потолкались немного и все. Судья принял верное решение, красной карточки там не было, все четко», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

На 73-й минуте матча Жоаозиньо толкнул Самсонова, а после этого был заменен. После вмешательства ВАР арбитр встречи показал игроку «Сочи» желтую карточку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-samsonov-o-sty-chke-s-zhoaozin-o-nichego-ser-eznogo-ne-by-lo-sud-ya-prinyal-vernoe-reshenie/
Артем Самсонов
Жоаозиньо
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
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