Самсонов прокомментировал стычку с Жоаозиньо в матче с «Сочи»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал стычку с Жоаозиньо в матче Кубка России против «Сочи» (1:1, 2:4 — пен.).

«Стычка с Жоаозиньо? Там ничего серьезного не было, просто потолкались немного и все. Судья принял верное решение, красной карточки там не было, все четко», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

На 73-й минуте матча Жоаозиньо толкнул Самсонова, а после этого был заменен. После вмешательства ВАР арбитр встречи показал игроку «Сочи» желтую карточку.