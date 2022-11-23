«Оренбург» — «Ростов»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

В среду, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом».

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург» после четырех матчей занимает четвертое место в группе C, набрав пять очков. «Ростов» с шестью очками идет третьим.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.