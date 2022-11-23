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Сегодня, 12:30

«Оренбург» — «Ростов»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»

В среду, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом».

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург» после четырех матчей занимает четвертое место в группе C, набрав пять очков. «Ростов» с шестью очками идет третьим.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Кубок России. Группа C
23 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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