Шильцов о победе над «Химками»: «Ни секунды не сомневался в пенальти. Был уверен, что забью»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Химками» в матче 5-го тура Кубка России (1:1; 3:1 по пенальти).

«Выиграли по делу. Точнее имели все шансы победить еще в основное время. Владели довольно ощутимым преимуществом, были хорошие моменты, подходы, попадания в перекладину. В общем, наиграли на победу. Что касается серии послематчевых пенальти, то ни секунды не сомневался. Был уверен, что забью. Заранее решил как и куда буду бить, нужно было только четко исполнить. Рад, что все получилось и одержали победу. Теперь будем готовиться к игре с «Локомотивом», — сказал Шильцов «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка).