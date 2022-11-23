Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:17

Шильцов о победе над «Химками»: «Ни секунды не сомневался в пенальти. Был уверен, что забью»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Химками» в матче 5-го тура Кубка России (1:1; 3:1 по пенальти).

«Выиграли по делу. Точнее имели все шансы победить еще в основное время. Владели довольно ощутимым преимуществом, были хорошие моменты, подходы, попадания в перекладину. В общем, наиграли на победу. Что касается серии послематчевых пенальти, то ни секунды не сомневался. Был уверен, что забью. Заранее решил как и куда буду бить, нужно было только четко исполнить. Рад, что все получилось и одержали победу. Теперь будем готовиться к игре с «Локомотивом», — сказал Шильцов «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка).

ФК Нижний Новгород
ФК Химки
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Он мог стать суперзвездой НХЛ, но погиб в 26 лет. Роковая вечеринка для шведского вратаря
Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Молдавия отреагировала на «оседание» предназначенного ей газа на Украине
СМИ сообщили о двух взрывах в Иерусалиме
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Что делать молодым ученым в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России, путь РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак», «Краснодар» — «Локомотив» и другие
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости