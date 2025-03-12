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12 марта 2025, 08:30

«Акрон» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России начнется в 16.00 мск

«Акрон» и «Спартак» сыграют в Кубке России 12 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Акрон» и «Спартак» сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Матч на «Самара Арене» начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Самаре. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Спартак» можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
12 марта 2025, 16:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

В прямом эфире матч «Акрона» и «Спартака» покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Акрон» занял третье место в своей группе пути РПЛ и в первом этапе 1/4 финала пути регионов обыграл «Шинник» (1:0). «Спартак» в своей группе занял первое место и в четвертьфинале пути РПЛ уступил «Ростову» (1:3 по сумме двух встреч).

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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