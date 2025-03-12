Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч против «Ростова»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Поярков, Сутормин, Осипенко, Мохеби, Кучаев, Байрамян, Колтаков, Шанталий, Роналдо.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Алип, Чистяков, Дркушич, Мимович, Барриос, Ахметов, Луис Энрике, Педро, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» в Кубке России.