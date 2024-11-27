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«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Ростов» и «Спартак» сыграют ответный матч 1/4 Пути РПЛ Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Илья Вахания и Миенти Абена: «Ростов» и «Спартак» сыграют в Кубке России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и «Спартак» сыграют ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра, которая начнется в 20.30 по московскому времени, пройдет на «Ростов Арене».

В первой встрече команда Валерия Карпина победила красно-белых в Москве со счетом 1:0.

Трансляция матча «Ростов» — «Спартак» пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 20.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также матч можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ростове-на-Дону. Отслеживайте ключевые события игры «Ростов» — «Спартак» в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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