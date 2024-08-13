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«Ростов» дома обыграл «Химки» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Игроки «Ростова».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» обыграл «Химки» в матче второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России -3:1.

Счет открыл на 8-й минуте полузащитник хозяев Константин Кучаев. На 38-й минуте отличился также игрок «Ростова» Роналдо.

На 45+2-й минуте полузащитник гостей Зелимхан Бакаев отыграл один мяч, забив дебютный гол за команду.

На 88-й минуте Егор Голенков забил третий гол хозяев.

«Ростов» набрал 3 очка и занял 2-е место в турнирной таблице группы B. «Химки» с 3 баллами идут на 3-м месте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:1
Химки

Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
27
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