«Ростов» дома обыграл «Химки» в Кубке России
«Ростов» обыграл «Химки» в матче второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России -3:1.
Счет открыл на 8-й минуте полузащитник хозяев Константин Кучаев. На 38-й минуте отличился также игрок «Ростова» Роналдо.
На 45+2-й минуте полузащитник гостей Зелимхан Бакаев отыграл один мяч, забив дебютный гол за команду.
На 88-й минуте Егор Голенков забил третий гол хозяев.
«Ростов» набрал 3 очка и занял 2-е место в турнирной таблице группы B. «Химки» с 3 баллами идут на 3-м месте.
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