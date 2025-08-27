«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ростова» и махачкалинского «Динамо» на матч группового турнира FONBET Кубка России.

Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Прохин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Кучаев, Колтаков, Голенков, Шамонин.

«Динамо»: Т. Магомедов, Шумахов, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Джабраилов, Гаджиев, Сердеров, Будунов.