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27 августа 2025, 19:53

«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: стартовые составы на матч Кубка России

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Ростова» и махачкалинского «Динамо» на матч группового турнира FONBET Кубка России.

Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Прохин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Кучаев, Колтаков, Голенков, Шамонин.

«Динамо»: Т. Магомедов, Шумахов, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Джабраилов, Гаджиев, Сердеров, Будунов.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА, &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Балтика» — ЦСКА, «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
27 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Динамо Мх
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