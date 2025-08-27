«Балтика» — ЦСКА: Андраде, Ди Лусиано и Жоао Виктор начнут матч с первых минут
«Балтика» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч группового турнира FONBET Кубка России.
Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.
«Балтика»: Любаков, Мурид, Ковалев, Луна, Ковач, Йенне, Андраде, Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.
ЦСКА: Тороп, Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.
Новости
Судейство
12 сен 15:20
25