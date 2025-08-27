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«Балтика» — ЦСКА: Андраде, Ди Лусиано и Жоао Виктор начнут матч с первых минут

Алина Савинова

«Балтика» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч группового турнира FONBET Кубка России.

Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«Балтика»: Любаков, Мурид, Ковалев, Луна, Ковач, Йенне, Андраде, Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.

ЦСКА: Тороп, Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА, &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Балтика» — ЦСКА, «Ростов» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:2
ЦСКА
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