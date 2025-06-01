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Галыгин пожелал ЦСКА удачи перед суперфиналом Кубка России: «Болеем за наших!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный актер и шоумен Вадим Галыгин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».

«Безусловно, буду на матче. ЦСКА в последних играх показали волю к победе. Я думаю, что нужно сохранить этот настрой. Все в наших руках, ребята. Болельщики заряжены максимально. Команда в форме. Поэтому нужно попросить у Боженьки чуть-чуть удачи и хорошей погоды. Я думаю, что все будет хорошо. Просто уверен. Болеем за наших, ЦСКА вперед!» — сказал Галыгин «СЭ».

«Ростов» и ЦСКА встретятся в решающем матче Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

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ФК ЦСКА (Москва)
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