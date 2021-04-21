Роман Широков: «Не могу назвать «Локомотив» лучшей командой в России прямо сейчас»
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.
«Не могу сказать, что «Локомотив» сейчас лучшая команда в России, — сказал Широков «СЭ». — У них с «Зенитом» совсем скоро будет очное противостояние, тогда и узнаем. ЦСКА сейчас не блещет. Они и до приглашения Олича не блистали. Я бы не стал оценивать его как тренера, за пять игр трудно что-то построить. Если сейчас у ЦСКА будет очередная осечка в дерби, то, скорее всего, и Европы им не видать. Это для них печально».
Также Широков считает, что финал Кубка с «Крыльями» не будет легкой прогулкой для «Локомотива».
«У «Локомотива» хорошие шансы в финале. Они привыкли брать этот турнир последние время. Команда прекрасно понимает, что «Крылья» просто так победу не отдадут. Они побьются, до этого, все-таки, выбили несколько команд РПЛ. В любом случае, финал будет интересным», — добавил Широков.
Финал Кубка между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.
(Владимир Пушкарев)
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