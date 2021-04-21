Газзаев прокомментировал поражение ЦСКА в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
21:17
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на поражение красно-синих от «Локомотива» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.
«Что можно говорить, когда команда проигрывает 0:3? Без комментариев», — сказал Газзаев «СЭ».
«Локомотив» в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Крыльями Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде.
(Константин Колмаков)
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