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Газзаев прокомментировал поражение ЦСКА в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

21:17
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на поражение красно-синих от «Локомотива» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Что можно говорить, когда команда проигрывает 0:3? Без комментариев», — сказал Газзаев «СЭ».

«Локомотив» в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Крыльями Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде.

(Константин Колмаков)

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