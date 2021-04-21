Второй матч подряд у арбитра Сергея Карасева возникли проблемы с управлением игрой и применением дисциплинарных санкций.

В ходе матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (3:0) судья, которого сегодня включили в число рефери Евро-2020, на 2-й минуте ошибочно не вынес предупреждение полузащитнику гостей Константину Марадишвили.

«Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив» — ЦСКА.

На 63-й минуте он непонятно за что показал желтую карточку железнодорожнику Пабло, при этом явно посоветовавшись с кем-то из своих ассистентов по рации. В том моменте Пабло вообще не фолил, сыграл в мяч — и всё.

В матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» (2:0) арбитр трижды не применил дисциплинарные санкции к игрокам гостей. Все нарушения волгоградцев однотипные — наступы и удары шипами в голеностоп. На 11-й и 21-й минутах Карасев не вынес предупреждения Данилу Степанову, а на 66-й не наказал Камиля Муллина. Странные решения. Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти вряд ли позволит Сергею так судить на Евро.

«Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив» — ЦСКА.

Хорошо, что в начале игры в Черкизове судье помогли его видеоассистенты Артем Любимов и Тихон Калугин. Они заметили, что в ходе голевой атаки ЦСКА Саломон Рондон сыграл в мяч правой рукой. В итоге гол армейцев был правильно отменен.

(Александр Бобров)