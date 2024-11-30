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Кордоба: «Хотел бы я встретиться со «Спартаком» в Кубке? Мне абсолютно все равно на них»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от жеребьевки FONBET Кубка России.

«Хотел бы я встретиться со «Спартаком» в Кубке? Мне абсолютно все равно на «Спартак». Я игрок «Краснодара» и буду делать все возможное, чтобы моя команда побеждала. А все остальное меня никак не волнует. Все матчи очень важны для нас и особенны. Не играет роли, «Спартак» это или, например, «Химки». Будем готовиться к предстоящей игре, вне зависимости от того, кто будет соперником. У «Спартака» очень сильный состав, но будем подходить к матчу с ними, как и к любому другому, если конечно нам придется встретиться», — сказал Кордоба «СЭ».

Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 Пути регионов Кубка России пройдет 30 ноября.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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