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17 марта, 17:03

Мендес — о матче с «Крыльями Советов»: «Игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов».

«Мы достигли позитивного результата. Правда, перелет в Самару был немного сложным.Играть одну игру за одной — с таким маленьким интервалом — достаточно утомительно. Теперь нас ждет ответный матч, который пройдет дома в Москве. Там игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку и отдать для победы все, что от нас зависит.
Мне кажется, «Крыльям» было намного легче играть кубковый матч. В матче РПЛ мы забили четыре мяча — у соперника была почва для размышлений. Они могли проанализировать ошибки, устранить огрехи. И как раз этих ошибок больше не допускать», — приводит «Чемпионат» слова Мендеса.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск. Первая игра между командами завершилась ничьей — 2:2.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5034927-mendes-v-otvetnoj-igre-s-ks-v-kubke-igroki-cska-dolzhny-vylozhitsya-na-polnuyu-katushku.html
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Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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