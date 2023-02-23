Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:03

Рабинер — о Дзюбе: «Все думали, что лев умер, а он только прилег отдохнуть»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер оценил дебютный матч Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба оказался намного лучше, активнее и агрессивнее, чем можно было предполагать при всех вводных. Если почти весь первый тайм игра проходила помимо него, то отличная скидка на Баринова прямо перед перерывом обозначила перемены, а весь второй тайм их подтвердил. Артем освоился и начал выгрызать весь верх, но не только — вспомнить хотя бы момент на 66-й минуте с его пасом пяткой с лета на Камано, когда Денисов из вратарской чудом выбил мяч перед самым ударом.

Глядя на то, с каким огнем заиграл Дзюба во втором тайме, я вдруг вспомнил одно из любимых высказываний Олега Романцева, когда его «Спартак» красиво выигрывал после неудачных матчей: «Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Учитывая то, как позиционирует себя Артем, по-моему, очень уместный образ.

Штанга с отскоком мяча в руки Александра Максименко стала просто могучим фартом для «Спартака» — как и промах Дзюбы по пустым воротам шесть минут спустя. Кстати, при всех заслуженных похвалах в адрес Пруцева нельзя не отметить, что в последнем эпизоде мяч в центре поля был отобран именно у него.

Возвращаясь же к Дзюбе, в момент промаха по пустым забивать он был обязан и наверняка сделал бы это, находясь в лучших игровых кондициях. Но это был его первый официальный матч со времен игры в Турции — а когда это было? Тем не менее очевидно: если Артем сохранит такой же пыл и нарастит на него лучшую игровую готовность — у «Локомотива» прямо сейчас появился (надолго или нет — уже другой вопрос) серьезный козырь», — сказал Рабинер.

Матч против «Спартака» стал для Дзюбы дебютным в составе «Локомотива». 8 февраля 34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Рабинер
7
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Технический директор «Краснодара» Толстиков: «Наш главный тренер четко знает, что он хочет видеть от своих игроков»
Тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему Акинфеев сыграет с «Краснодаром»
Зайнутдинов рассказал, сыграет ли он в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара»
Бушманов — об 11 россиянах в составе «Спартака»: «Было приятно наблюдать за ребятами»
Голы Писарского и Зуева помогли «Крыльям Советов» победить «Динамо» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России
Гаврилов — о кубковых матчах: «Я думаю, что ответные игры будут напряженные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов — о кубковых матчах: «Я думаю, что ответные игры будут напряженные»

Голы Писарского и Зуева помогли «Крыльям Советов» победить «Динамо» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости