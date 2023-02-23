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Сегодня, 17:05

Голы Писарского и Зуева помогли «Крыльям Советов» победить «Динамо» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
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Владимир Писарский.
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России — 2:1.

В начале второго тайма счет в матче открыл форвард «Крыльев» Владимир Писарский.

На 81-й минуте матче нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнял счет в матче после передачи Ярослава Гладшева.

На 89-й минуте новичок «Крыльев» Александр Зуев вывел свою команду вперед.

Ответная встреча команд пройдет в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена», начало матча — 20.00 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Динамо

1
29
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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