Голы Писарского и Зуева помогли «Крыльям Советов» победить «Динамо» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России

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«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России — 2:1.

В начале второго тайма счет в матче открыл форвард «Крыльев» Владимир Писарский.

На 81-й минуте матче нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнял счет в матче после передачи Ярослава Гладшева.

На 89-й минуте новичок «Крыльев» Александр Зуев вывел свою команду вперед.

Ответная встреча команд пройдет в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена», начало матча — 20.00 мск.