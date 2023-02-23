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Сегодня, 17:02

Гаврилов — о кубковых матчах: «Я думаю, что ответные игры будут напряженные»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от ответной игры между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

Первая встреча команд завершилась победой красно-белых (1:0).

«Сейчас возобновляется сезон, команды только-только входят в него, возможно, поэтому они еще не сильно сыгрались. Результаты какие были? «Ростов» — «Урал» — 1:1, «Локомотив» — «Спартак» — 0:1. Я думаю, что ответные игры будут напряженные. Игры же на вылет! Вот сами и думайте, как сложатся матчи. Все будут играть осторожно, будут стараться добиться положительного результата», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/23/19817137.shtml
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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