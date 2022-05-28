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Сегодня, 16:30

Промес рассказал о настрое «Спартака» на финал Кубка против «Динамо»

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, с каким настроем команда подходит к матчу финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Жиго? Это будет особенная игра. Это будет его последний матч. Не хочу прощаться окончательно. Это прекрасная возможность сказать ему до свидания. Мы будем по нему скучать.

Атмосфера в команде сейчас хорошая. Мы вернулись в Тарасовку, хорошо поработали на нашей исторической базе. Это последняя игра в сезоне. Мы хорошо готовы к этому финалу.

Да, в феврале у меня были разговоры с легионерами. В конечном итоге каждый делает свой выбор. У нас отличная команда, отличный состав. Все мы готовы к финалу», — заявил Промес.

В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо», матч состоится 29 мая в «Лужниках».

Квинси Промес
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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