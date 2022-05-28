Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер сборной России и бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

«Глобально ни за кого, и в той, и другой команде есть игроки сборной России. Главное, чтобы обошлось без травм», — цитирует Карпина Sport24.

Главный тренер сборной России отметил, что на стадионе «Лужники» во время финального матча присутствовать не будет: «Буду уже в отпуске. Поэтому посмотрю финал Кубка по телевизору и увижу то же самое, что на стадионе. Даже лучше».

Финальный матч между московским «Динамо» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая. Начало матча — 17:00 по московскому времени.