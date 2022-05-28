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Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале БЕТСИТИ Кубка России

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Главный тренер сборной России и бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть в финале БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

«Глобально ни за кого, и в той, и другой команде есть игроки сборной России. Главное, чтобы обошлось без травм», — цитирует Карпина Sport24.

Главный тренер сборной России отметил, что на стадионе «Лужники» во время финального матча присутствовать не будет: «Буду уже в отпуске. Поэтому посмотрю финал Кубка по телевизору и увижу то же самое, что на стадионе. Даже лучше».

Финальный матч между московским «Динамо» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая. Начало матча — 17:00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-28-karpin-otvetil-na-vopros-za-kogo-budet-bolet-v-finale-betsiti-kubka-rossii-bkr22
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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