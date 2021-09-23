Президент «Урала» поделился эмоциями после первой победы в сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над владимирским «Торпедо» в матче БЕТСИТИ Кубка России (2:0). Эта победа стала первой в сезоне для уральской команды.

«Мы рады, что мы выиграли сегодня. У нас стоят другие цели, нужно двигаться дальше. Нам необходимо побеждать в каждом матче, мы сами загнали себя в тяжелую ситуацию. Сегодня все хорошо выполнили свою работу — закономерно одержали победу. К Шалимову нет никак вопросов, и быть даже не может, человек всего полтора месяца работает. Он отлично выполняет свою работу», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч «Урал» проведет против тульского «Арсенала». Игра пройдет 27 сентября — начало в 17:00 по московскому времени.