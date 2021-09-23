Шалимов заявил, что его устраивает победа над владимирским «Торпедо» в матче БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу команды над владимирским «Торпедо» в матче группового раунда БЕТСИТИ Кубка России (2:0).

«Игра получилась тяжелая, — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба. — Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля. «Торпедо» — организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счет контроля. Соперник не позволял нам этого сделать. «Торпедо» нас прессинговал и напрягал. Во втором тайме смогли отобрать 3-4 мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, по качеству игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.

Когда будет положительный результат в чемпионате? Мы работаем над этим. Готовимся к следующей игре с «Арсеналом». Сейчас нужно восстановиться, так как есть небольшие повреждения у футболистов. Для нас следующий матч — игра за 6 очков. Наш соперник недалеко располагается от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать все возможное".

«Урал» набрал три очка и лидирует во второй группе. «Торпедо» проиграло оба матча и идет последним.