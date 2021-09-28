Рэпер Т-Killah раскритиковал главного тренера «Знамени» из-за его высказываний в адрес блогера Спирякова

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) в интервью «СЭ» раскритиковал главного тренера команды «Знамя Ногинск» Анатолия Кертоаэкэ.

Ранее Кертоаэкэ заявил, что выход блогера Евгения Спирякова в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (0:10) был рекламой.

— А как ты отнесся к ситуации, когда Спирякова выпустили в Кубке России против «Крыльев» при счете 0:7, а тренер сказал, что запасной не должен ухудшать игру?

— Хреновое отношение тренера! Такого не должно быть. Его, наоборот, должны были поддержать. Человек перешел в профессиональный клуб... Да, если бы счет был 0:0, а после того, как его выпустили, на табло уже горели бы цифры 0:3, то это одно дело. А когда человека выпускают при счете 0:7, то о чем тут говорить? Это не его вина точно!