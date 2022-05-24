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Партнер РФС о продаже билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России: «Похоже на происходившее с концертом «Металлики»

Партнер РФС прокомментировал ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Представители билетного партнера РФС Кассир.ру прокомментировали большой спрос на билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Общая доступная к продаже квота билетов на финал в «Лужниках» — около 60 000 билетов, из которых сейчас продано порядка 55 000. Ажиотаж очень большой, все билеты уходят очень быстро. Похоже на то, что происходило с концертом «Металлики» в тех же «Лужниках» в 2019-м. Продажи запускались поэтапно, и каждая из партий была раскуплена в течение нескольких часов, если не минут. Чтобы описать масштаб — в первые два дня на страницу мероприятия зашли более 1,5 миллиона раз, это очень много», — приводит слова представителя Кассир.ру Sport24.

Собеседник не оставил без внимания и тему активности перекупщиков.

«Финал Кубка — одно из немногих за последние два года действительно больших публичных событий в Москве, и спрос оно вызвало не только у болельщиков, но и у спекулянтов. Естественно, мы готовились. По нашей оценке, на спекулянтский рынок ушло не более 2 процентов от общего объема», — добавил представитель партнера РФС Кассир.ру.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00.

Ранее стало известно, что Кирилл Левников будет главным арбитром финального матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-24-partner-rfs-o-prodazhe-biletov-na-final-betsiti-kubka-rossii-pokhozhe-na-proiskhodivsheye-s-kontsertom-metalliki-bkr22
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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