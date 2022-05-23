Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:08

Кавазашвили надеется, что у игроков не будет вопросов к судейству Левникова в финале БЕТСИТИ Кубка России

Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выбор судей на финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Динамо».

«Судья — прежде всего человек. Знаю, что Левников — сын очень знаменитого судьи-профи, с которым я всегда был в добрых отношениях. Не думаю, что сын мог бы подвести своего отца. Раз его назначили, значит, было очень много опросов у руководителей судейского корпуса или у РФС. Все понимают, что финал — праздник футбола. И если хоть одно движение со стороны судей будет ошибочным, то это может отразиться на дальнейшей судьбе арбитра. Не только как на судью, но и как на человека, и это останется на всю его жизнь. Надеюсь, что футболисты не будут обращаться к судье с какими-то жалобами во время матча или в перерывах, а будут играть», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее стало известно, что Кирилл Левников будет главным арбитром финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Финал Кубка пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00.

Анзор Кавазашвили
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: снова «рука Мозеса» и фотошоп? Левников опять назначен на кубковое дерби
Зарема — о назначении Левникова на финал БЕТСИТИ Кубка России: «Не Иванов и не Мешков — уже хорошо!»
Кирилл Левников будет судить финальный матч БЕТСИТИ Кубка России
БЕТСИТИ Кубок России прокатят на канатной дороге и выставят в метро
РФС проведет трофи-тур Кубка
Лещук высказался после разгромного поражения от «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема — о назначении Левникова на финал БЕТСИТИ Кубка России: «Не Иванов и не Мешков — уже хорошо!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости