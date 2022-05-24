Дюков отметил растущий интерес к БЕТСИТИ Кубку России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, ждет ли изменений формат БЕТСИТИ Кубка России.

— Какой дедлайн изменения формата Кубка России? Станет ли Кубок России более привлекательным с новым форматом?

— У нас будет достаточно времени. Не сказал бы, что к Кубку России низкий интерес. Давайте вспомним финал в воскресенье, огромный ажиотаж. Количество заявок на билеты превышает ожидания. Если вспомнить четвертьфинальные матчи, там было высокое качество футбола. Мы не считаем, что этому турниру что-либо угрожает. Мы видим растущий интерес к нему. За это говорят его призовые. В этом сезоне финалист турнира получит 40 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Кубок России и Кубок лиги — это два разных турнира. Кубок России отличает большее внимание со стороны регионов, они имеют возможность сыграть с клубами РПЛ. Это два самостоятельных турнира. Уверен, что интерес к Кубку России сохранится.

— В случае швейцарской системы в Кубке России как будет происходить отбор 36 клубов?

— Эта система — один из вариантов. В Лиге чемпионов 36 клубов — это не некий закрытый список. Есть квалификационная стадия. Профессиональные клубы России попадут в эти 36 клубов, если пройдут квалификацию.