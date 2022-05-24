Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:04

Дюков отметил растущий интерес к БЕТСИТИ Кубку России

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, ждет ли изменений формат БЕТСИТИ Кубка России.

— Какой дедлайн изменения формата Кубка России? Станет ли Кубок России более привлекательным с новым форматом?

— У нас будет достаточно времени. Не сказал бы, что к Кубку России низкий интерес. Давайте вспомним финал в воскресенье, огромный ажиотаж. Количество заявок на билеты превышает ожидания. Если вспомнить четвертьфинальные матчи, там было высокое качество футбола. Мы не считаем, что этому турниру что-либо угрожает. Мы видим растущий интерес к нему. За это говорят его призовые. В этом сезоне финалист турнира получит 40 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Кубок России и Кубок лиги — это два разных турнира. Кубок России отличает большее внимание со стороны регионов, они имеют возможность сыграть с клубами РПЛ. Это два самостоятельных турнира. Уверен, что интерес к Кубку России сохранится.

— В случае швейцарской системы в Кубке России как будет происходить отбор 36 клубов?

— Эта система — один из вариантов. В Лиге чемпионов 36 клубов — это не некий закрытый список. Есть квалификационная стадия. Профессиональные клубы России попадут в эти 36 клубов, если пройдут квалификацию.

БЕТСИТИ Кубок России
Александр Дюков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дюков отметил вклад компании «Газпром» в развитие российского футбола
Дюков: «Телевещатели считают, что дополнительные матчи с точки зрения спонсорства ничего не дадут»
В РФС провели оптимизацию бюджета
В РФС рассказали о работе ВАР в следующем сезоне
Дюков ответил на вопрос о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ
Радимов заявил, что россиянам будет сложнее при новом лимите на легионеров в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Партнер РФС о продаже билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России: «Похоже на происходившее с концертом «Металлики»

Дюков оценил ситуацию с продажей билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости